Sof voor TOP Oss tegen tiental ADO

Na een reeks van twaalf punten uit vier wedstrijden verloor TOP Oss vrijdagavond in eigen huis met 2-3 van ADO Den Haag. De bezoekers kwamen met een man minder twee keer op voorsprong en dat mag TOP zich aanrekenen.

De openingsfase in het Frans Heesen Stadion was voor de bezoekers, die met spits Thomas Verheijdt een ijzersterk aanspeelpunt hadden in de voorste linie. Tot echt gevaar leidde het niet, maar de intenties van de ploeg van coach Dick Advocaat waren duidelijk.

TOP Oss miste op het middenveld de geblesseerde aanvoerder Rick Stuy van den Herik, die maandag tegen Jong Ajax uitviel met een knieblessure. In zijn plaats speelde Ömer Gündüz, die het de laatste weken met invalbeurten moet doen. Gündüz vulde die plek vrijdagavond verdienstelijk in en kreeg halverwege de eerste helft ook een goede kans. Zijn schot verdween in de handen van ADO-keeper Sonny Stevens.

De bezoekers kwamen na een klein half uur – op dat moment toch uit het niets – op voorsprong. Verdediger Tyrese Asante was het meest alert bij een hoekschop van Sellouki en kopte de 0-1 achter Thijs Jansen. Daarmee leken de Hagenezen met een voorsprong naar de kleedkamer te gaan, maar vlak voor rust was daar ineens Jearl Margaritha met een bijzonder fraai doelpunt. De watervlugge middenvelder annex aanvaller brak via een counter door aan de linkerkant en met een subtiele boogbal verschalkte hij Stevens: 1-1.

ADO in ondertal

Een kwartier na rust werd de wedstrijd opgeschud door een harde charge van Sellouki op Bradley van Hoeven, wat de speler van ADO op een rode kaart kwam te staan. Daarna was het spel op de wagen en vielen de doelpunten in korte tijd als rijpe appelen.

Joël Zwarts zette ADO in ondertal op voorsprong met een bekeken schot, waarna Kay Tejan aan de andere kant een fout van Stevens afstrafte. Koren op de molen voor TOP Oss met een man meer zou je zeggen, maar binnen een minuut stonden de bezoekers weer op voorsprong. Het was opnieuw Zwarts die toesloeg en er 2-3 van maakte.

TOP Oss zette daarna nog wel aan in de jacht op de gelijkmaker, maar kansen voor Tejan en Margaritha leverde voor TOP niet het gewenste resultaat op. De Ossenaren verloren dus met 2-3 en dat was achteraf zowel ongelukkig als onnodig te noemen.

Scoreverloop: 29. Asante 0-1, 43. Margaritha 1-1, 65. Zwarts 1-2, 71. Tejan 2-2, 72. Zwarts 2-3. Gele kaarten: Van Eijma, Margaret (TOP Oss), Verheijdt (ADO Den Haag) Rode kaarten: Sellouki (ADO Den Haag) Opstelling TOP Oss: Jansen; Pata (76. Everink), Piqué, Van Eijma, Mukeh; Dekker, Gündüz (68. Margaret), Margaritha; Van Leeuwen, Tejan, Van Hoeven.