Snollebollekes biedt zich aan als nieuwe verkenner: ‘Kan naar links en rechts meebuigen’

Pas op de plaats voor ‘Dubai aan de Maas’ na protest: luxe vakantie­park terug naar tekentafel

2 april Voorlopig staat er nog geen nieuw vakantiepark in het plassengebied langs de A73 bij Cuijk. The Dutch Palm, zoals het vorige zomer groots aangekondigde luxe bungalowpark in het gebied Dommelsvoort heet, gaat terug naar de tekentafel na protesten.