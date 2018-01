Snelwegen gestremd in West-Brabant door geschaarde vrachtwagens, bomen begeven het in storm

10.00 uur - Terheijden

Op de Wagenbergse Baan in Terheijden is een vrachtwagen met trailer omgewaaid. De bestuurder moest worden nagekeken in de ambulance. De aanhanger en truck worden later weggetakeld, in verband met de harde wind.

Volledig scherm © Perry Roovers / MaRic Media

10.00 uur - Etten-Leur

Op de Klaroenring in Etten-Leur waaide een grote boom over de weg. Omdat de brandweer te druk is met alle meldingen, proberen omwonenden zelf de boom weg te halen.

09.55 uur - Breda

De Nederlandse Spoorwegen rijden donderdag volgens een aangepaste dienstregeling.

Volledig scherm Vrachtwagen gekanteld op A27 bij Raamsdonksveer. © Marcel van Dorst/Maric Media

09.40 uur - Breda

09.30 uur - Raamsdonksveer

De A27 in de richting van Breda is afgesloten doordat een vrachtwagen deels kantelde. Dat gebeurde even voorbij knooppunt Hooipolder.

Volledig scherm Vrachtwagen omgewaaid op de A17. © Christian Traets/Maric Media

Op de A17 bij Standdaarbuiten waaide een vrachtwagen om. Dat gebeurde in de richting van Roosendaal. Door het ongeval staat er een file. Een ambulance is ter plaatse gekomen. Het is niet bekend of er iemand gewond raakte.

Volledig scherm Boom tegen woning Klaverbeemd Oosterhout. © Marcel van Dorst/Maric Media

08.40 uur - Oosterhout