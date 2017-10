Snelweg A2 richting Eindhoven dicht na ernstig ongeluk met meerdere voertuigen

Sub­way-me­de­werk­ster moest deur op slot doen van overvaller: 'Ik wil meer geld zien!'

30 oktober TILBURG – De jongen die begin deze maand een overval pleegde op de Subway in Tilburg, is diverse keren duidelijk te zien op bewakingsbeelden. Dat blijkt uit een uitzending van Bureau Brabant die maandagavond is uitgezonden. Naar de jonge crimineel, die de medewerkster van de Subway in shock achterliet, wordt nog altijd naarstig gezocht.