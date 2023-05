Snelheid op ‘gevaarlijke’ weg Rosmalen omlaag: ‘Mensen rijden vaak te hard’

Et­ten-Leur na onderhande­lin­gen beter af met verkoop Van Gog­h-kerk, nu snel actie verwacht

ETTEN-LEUR - De gemeenteraad houdt nog wel een enkele bedenking, maar is over het algemeen een stuk enthousiaster over de verkoop van de Van Goghkerk in Etten Leur. Nieuwe onderhandelingen met de koper leidden tot betere financiële voorwaarden voor de gemeente.