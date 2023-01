Sneeuw zorgt voor witte vrijdag in Brabant, code geel nog tot zaterdagochtend

Staatsse­cre­ta­ris in azc Oisterwijk: ‘Ons proces dwingt asielzoe­kers tot passivi­teit, en dat móét anders’

OISTERWIJK – Asielzoekers moeten al ín het azc beginnen met inburgeren en meedoen in de maatschappij en niet pas zodra ze een eigen huis hebben. Dat lukt alleen als zij een woning krijgen in een stad of dorp dicht bij dat azc.

16 januari