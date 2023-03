Sneeuw trekt langzaam uit Brabant, code geel nog van kracht vanwege plaatselijke gladheid

Over de gehele provincie begon het vanaf 08.00 uur te sneeuwen. Onder meer in Raamsdonksveer, Tilburg en Geldrop bleek een dik pak sneeuw liggen.

Druk op weg

De spitspiek deze ochtend kwam uit op 292 kilometer op de rijkswegen. Dat is flink voor een woensdagochtendspits, maar niet uitzonderlijk druk. Er zijn geen vertragingen gemeld langer dan een uur of meer dan 10 kilometer gezien. De totale vertraging neemt rond 08.30 uur gestaag af. De hinder door gladheid houdt de rest van de ochtend nog wel aan, meldt Rijkswaterstaat.

Het KNMI geeft code oranje af als ‘er een grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast’. Die overlast kan ook heel lokaal zijn. Het advies luidt dat weggebruikers langzamer moeten rijden en meer afstand moeten houden tot andere weggebruikers. ‘Zorg onderweg voor eten, drinken en warme kleding. En in de auto voor een deken en een zaklamp.’