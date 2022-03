Sneeuw in de lente! Zo ziet dat eruit in Brabant

Lokaal kan een aantal centimeters sneeuw vallen, 1 tot 3 cm is mogelijk, lokaal zelfs meer, volgens Weerplaza. Maar de vraag is of de sneeuw blijft liggen in Brabant.

Maart roert zijn staart en april doet wat hij wil

Winterse weer is is in maart en in de eerste helft van april niet vreemd. De gezegden zijn niet voor niets ontstaan. In deze tijd van het jaar is het temperatuurverschil nog erg groot tussen de polen en de evenaar. Een koude noordelijke stroming kan zo voor een winters beeld zorgen terwijl een zuidelijk georiënteerde stroming al soms een zomergevoel kan opwekken. Als een stroming dus in een kort tijdsbestek draait heeft dit grote gevolgen voor het weer. Zo’n situatie maken we deze week dus mee.