Sneeuw in Breda, valse bommelding en Bobkat 'ontvoerd'

West-Brabantse weekWat gebeurde er de afgelopen week allemaal in West-Brabant? Wij zetten de mees in het oogspringende nieuwsonderwerpen op een rij.

Opslagtank geïmplodeerd

Paniek in Roosendaal dinsdag waar een opslagtank implodeerde. Er was een gigantische knal hoorbaar in de omgeving van het bedrijf Bostik waar dit incident plaats had. De schade was enorm, maar gelukkig raakte er niemand gewond.

Sneeuw in Breda

Mooier nieuws vanuit Breda, waar het dinsdag zowaar sneeuwde. In de Waterstraat werden een paar scènes opgenomen voor De Dirigent. De nieuwe film van Maria Peters (onder meer bekend van Sonny Boy, Kruimeltje en Pietje Bell). En er was sneeuw nodig om de scènes op te nemen. Het leverde echt prachtige plaatjes op in de Bredase binnenstad.

Rico Verhoeven bespuugd

Rico Verhoeven neemt het op zaterdag 9 december op tegen Ben Saddik. De kickbokser uit Halsteren verdedigt dan zijn wereldtitel. Beide heren stonden dinsdag in Ahoy al tegenover elkaar voor de zogenaamde staredown. Ben Saddik liet zich daarin gaan en provoceerde Verhoeven door in zijn richting te spugen. Het leidde tot de nodige commotie, maar Verhoeven liet zich uiteraard niet van de wijs brengen.

Bommelding in Breda

Commotie woensdagmiddag in Breda. Er werd een valse bommelding gedaan bij kinderdagverblijf Smallsteps in Breda. Het kinderdagverblijf werd ontruimd, straten werden afgesloten, maar gelukkig was het eind goed al goed en konden de kinderen uiteindelijk weer terug naar binnen.

Bobkat is 'gestolen'