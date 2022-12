Sneeuw!? Deel van Brabant ontwaakt in 'Winter Wonderland’

Siberische taferelen in Uden volgens Buienradar: weerkaart geeft -50 graden aan

UDEN - Inwoners van het noordoosten van Brabant zullen zich donderdagochtend te pletter hebben geschrokken bij het bekijken van een weerkaart van Buienradar. De cijfers op het kaartje gaven Siberische temperaturen aan voor deze regio. Waar het in de rest van het land rond de 7 graden vroor, was het in deze regio -50.1 graden om 04.00 uur.

15 december