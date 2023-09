Smurfit Kappa, met fabrieken in Helmond en Eindhoven, praat over megafusie in karton

Wilhelmina­park bloeit op tijdens dag ter ere van het 125-jarig jubileum: overal activitei­ten

TILBURG - Van een hoorspel aan de vijver van het Wilhelminapark, jazz in de tuin tot een animatie over Leonard Springer, de ontwerper van het park. Zondag 10 september zijn er allerlei activiteiten in het Tilburgse park tijdens de ‘Jubileumdag Wilhelminapark 125 jaar’.