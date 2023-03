Smullen! Hier in Den Bosch eet je pannenkoeken

indebuurt.nlPannenkoeken! Velen zijn er dol op. Of je het nu met stroop, kaas, spek of suiker eet: het is altijd een verwennerij. Waar in Den Bosch kun je deze lekkernij eten?

Boerengoed

In Orthen vind je het enige pannenkoekenrestaurant van Den Bosch. Hier worden ze gemaakt van melk die direct van de boerderij komt. In dit restaurant kun je de klassieker eten met spek, stroop en poedersuiker tot pannenkoeken met kaas en gember.

Frenchie Café

Oké.. eigenlijk zijn het American pancakes, maar dit café mocht niet ontbreken uit de lijst. Geniet bijvoorbeeld van red velvet pancakes met creamcheese, of pancakes met bacon en stroop. Het café is ook heel Instagram-waardig.

Volledig scherm Foto: indebuurt Den Bosch

’t Opkikkertje

Dit eetcafé staat bekend om karaoke-avondjes en daarbij kun je hier prima eten. Naast de vele gerechten en broodjes kun je hier terecht voor pannenkoeken tijdens de lunch. Om echt van op te kikken!

Volledig scherm Foto: indebuurt Den Bosch

Bagatelle

In de Hinthamerstraat vind je Bagatelle, dat is een lunchcafé. Hier kun je tijdens de lunch terecht voor pannenkoeken. Naturel, klassiek met spek, met ananas of met appel. Voor welke ga jij?

Volledig scherm Foto ter illustratie: Pixabay

Buurt

Bij dit café restaurant geniet je niet alleen van de gezelligheid, je kan hier ook een pannenkoek eten. Weliswaar een American pancake met blauwe bes, ahornsiroop en poedersuiker, maar dat moet de pret niet drukken. Ook verkochten ze in december kaiserschwarrn, een variatie op pannenkoeken.

Zijn we iets vergeten?

Weet jij nog een plek in Den Bosch waar je pannenkoeken kan eten? Laat het ons weten in de reacties of via denbosch@indebuurt.nl.

