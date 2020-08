Smogwaarschuwing, smogalarm: dit is de komende dagen wel en niet verstandig

Wat is een smogwaarschuwing en wat is een smogalarm?

Wanneer er 180 microgram ozon per kubieke meter wordt vastgesteld, geldt er een smogwaarschuwing. Bij 240 microgram schaalt het RIVM dat op naar een smogalarm. Zomersmog bestaat vooral uit ozon en fijnstof, in de winter bestaat smog vaker uit stikstofdioxide en zwaveldioxide. Vooral die ozon is gevaarlijk voor de longen en luchtwegen.

Kan ik gewoon mijn rondje hardlopen?

Bij een smogwaarschuwing sporten raadt het RIVM af, ook al heb je in de regel geen last van luchtwegklachten. ,,Het verschilt altijd per persoon. Maar is inspanning niet nodig? Doe het dan niet. Een garantie op geen klachten kunnen we nu niet geven”, vertelt RIVM-deskundige Joost Wesseling. Toch even een rondje maken? ,,Dan in ieder geval niet tussen 14.00 en 18.00 uur. Dan is de luchtkwaliteit, die in het zuiden van Nederland meestal als eerste daalt, het slechtst.”