Sloop huurwoningen: ‘Verhuizen geen sinecure’

Volledig scherm ED20230227-0005 - Sint-Oedenrode - Woonmeij sloopt huurwoningen en bouwt nieuwe terug. © Doris van Gool / DCI media

Ze wisten het wel: het zat er aan te komen dat hun verouderde huurwoningen uit 1948 gesloopt zouden worden. Maar de realiteit: verhuizen uit de ‘wiemelhoek’, andere buren, kleiner wonen met een minimale of helemaal geen tuin, kwam hard binnen bij de huidige bewoners. Er gingen slapeloze nachten aan vooraf. ,,Verhuizen is géén sinecure. We willen in Nijnsel blijven, een hobbyruimte houden, niet méér huur gaan betalen en zéker niet in een appartement wonen”, waren de verschillende reacties.

De presentatie van Woonmeij haalde de scherpe kantjes er grotendeels af. ,,Brabant heeft 130.000 woningen nodig”, schetste Karl-John Burgmans namens Woonmeij. ,,De woningen in de Dahliastraat en de Violenstraat zijn gedateerd en de grote tuinen leveren een herstructurering op van 35 nieuwe woonplekken. Met individuele gesprekken en luisteren naar uw wensen doen we er alles aan om de verhuizing, zowel tijdelijk als permanent, soepel te laten verlopen.” Burgmans stipte aan dat de huurwoningen aan het Bakkerpad in Nijnsel, bijna zeker klaar zijn vóór 1 oktober 2024, de datum waarop de sloop gepland is. ,,U krijgt de eerste keuze maar u hebt ook voorrang op het woningbestand van Woonmeij.” Dat bracht enige verlichting samen met het feit dat de nieuwe woningen straks energieneutraal zijn waardoor de maandelijkse lasten gelijk blijven of zelfs dalen.

Wiemelhoek

Het blijk dat huizen in de wiemelhoek - zo genoemd omdat er in het verleden grote gezinnen woonden - zeer verschillen in comfort. De laatste renovatie was in 1985 maar sommige bewoners hebben zelf vernieuwingen aangebracht. De een heeft centrale verwarming, de ander gaskachels. Maartje van Rijsingen heeft een grote hobbyruimte en beneden dubbel glas. Daarentegen scheurt de woning van buurvrouw Susanne van Esch, is tochtig en de energiekosten bedragen ruim driehonderd euro. Maar voor haar honden en konijnen houdt ze graag een tuin. Dat geldt ook voor de familie Foolen met hun drie kinderen. ,,Onze kinderen zitten op de basisschool, dus willen wij in Nijnsel blijven wonen.”

Het nieuwe plan omvat drie grondgebonden woningen met een tuintje. Verder komen er zes zogenaamde ‘rug-aan-rug woningen’ bedoeld voor een- en tweepersoons huishoudens plus 26 appartementen in twee bouwlagen met een kap. Daarnaast wordt restaurant Lounge 8 - tegenover de Dahliastraat - gesloopt. Hier bouwt ontwikkelaar Hendriks-Coppelmans achttien appartementen; drie- en vierlaags. Of de appartementen verhuurd danwel verkocht worden, is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat Woonmeij op 1 april 2023 de huurovereenkomst met haar huurders opzegt. Als de procedure volgens plan verloopt start de sloop eind 2024.

Fotobijschrift: Susanne van Esch en Maartje van Rijsingen zijn nu nog buren in de Dahliastraat in Nijnsel.