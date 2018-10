Slimme technologie moet vrachtauto's door laten rijden. Proef start in Tilburg

Het was de symbolische start van de 'Experience week connected transport', die van start ging bij het distributiecentrum van Albert Heijn op bedrijventerrein Loven. De week staat in het teken technologie en logistiek: hoe kunnen technologische ontwikkelingen bijdragen aan een veiliger, duurzamer en efficiëntere inzet van vrachtwagens? Want, stelde de Tilburgse wethouder Mario Jacobs tijdens de opening: ,,Als je de stap naar verslimming niet doet, dan verlies je de strijd."

Seintje

Volledig scherm Een speciale app communiceert met de verkeerslichten op de Burgemeester Bechtweg. © Hein Eikenaar/BD De gemeente Tilburg heeft drie verkeerslichten op de Burgemeester Bechtweg tussen het AH-distributiecentrum en de N65 beschikbaar gesteld voor het experiment. De iVRI's (intelligente verkeersregel installaties) krijgen een seintje als een konvooi van drie vrachtwagens aan komt rijden. Ze proberen het konvooi met prioriteit voor te laten gaan door eerder of langer op groen licht te gaan.

De chauffeurs zien met een speciale app in hun cabine met welke snelheid ze het verkeerslicht het best kunnen naderen. Daarnaast beschikken ze over adaptive cruise control die regelt dat de vrachtwagens op een vaste afstand van elkaar blijven rijden.

Vanuit het distributiecentrum van Albert Heijn vertrekken wekelijks tussen de 1000 en 1200 ritten naar supermarkten in Nederland en België.