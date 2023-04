Sligro baalt van parkeerdrama Paaspop: ‘Heel frustrerend, maar niet zomaar op te lossen’

met video Parkeerdra­ma vergalt Paaspop voor Sligro-klan­ten: ‘Iedereen zit vast in de modder!’

SCHIJNDEL - De eerste avond van het festival Paaspop in Schijndel is voor sommige bezoekers uitgelopen op een grote teleurstelling. Festivalgangers klaagden donderdagavond massaal over de bereikbaarheid van het festival. Velen gaven aan al uren in de file te staan voor het parkeerterrein en zijn omgekeerd. Maar ook daar ging het mis: meerdere auto's stonden helemaal vast in de modder.