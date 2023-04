Slecht voorbeeldgedrag bij profs doet slecht volgen op amateurvelden: ‘Haal zo’n speler er meteen af’

Bovenop de Sint-Jan dineren voor ruim 800 euro per persoon: ‘Om ook goedkope kaartjes mogelijk te maken’

DEN BOSCH - Dineren op het dak van de Sint-Jan. High-tea of high-wine op ruim vijftig meter hoogte is ook mogelijk. Exclusief de catering kost dat 800 euro per persoon. Maar er zijn ook heel wat goedkopere mogelijkheden om De Avontuurlijke Klim te beleven.