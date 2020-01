Slapen bij de kabouters in Sprookjesbos van de Efteling

Boerenpraat Na de hectiek terug in het ritme

6 januari Fijne dagen! Deze woorden hebben we de afgelopen weken honderden keren gezegd tegen klanten. Daarvoor gingen de gesprekken over Kerstmis, over de gezellige sfeer, over het kaasje en drankje bij de open haard. We zagen het voor ons, gingen erin geloven.