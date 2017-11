Slachtoffertje (3) van ongeluk op Tilburgse kermis maakt het beter, ouders bedanken hulpverleners

Politie waarschuwt voor drugslabs: ‘tikkende tijdbommen midden in woonwijken’

20 november KAATSHEUVEL - De politie Zeeland-West Brabant slaat in EenVandaag alarm over het gevaar van drugslaboratoria in woonwijken. Deze chemische drugslabs staan verdekt opgesteld in bijvoorbeeld garages onder flats en in schuurtjes van rijtjeshuizen en worden gebruikt voor de productie van synthetische drugs als amfetamine en MDMA. En daarmee zijn het volgens de politie ‘levensgevaarlijke tikkende tijdbommen’, midden in woonwijken.