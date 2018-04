Slachtoffers sporen inbreker zelf op in Tilburg: 'F*ck you, you stupid waffle!'

TILBURG - Een inbreker is zondagavond door zijn vier slachtoffers opgespoord in Tilburg, een dag nadat hij in hun gedeelde huis had ingebroken. Leyla Evren (28), een van de bewoners waarvan een Xbox en laptop zijn gestolen, stond oog in oog met de dief in haar woonkamer. Ze wist toen nog niet dat ze hem de volgende dag nog een keer zou zien.

,,Wie ben jij en wat doe je hier?", vroeg Evren aan de onbekende man die voor haar stond in haar woonkamer om 05.00 uur zaterdagochtend. Ze was net wakker geworden van wat gestommel en nu stond ze oog in oog met de man die haar en haar huisgenoten aan het beroven was. Hij keek haar strak aan en zei met een Vlaams accent: 'Ik ben je huisgenoot hoor.'

Ze was op dat moment helemaal alleen met hem in die ruimte, nog half versuft van de slaap. Hij stond daar tegenover haar, droeg een rugzak met erin drie laptops, een iPad en een Xbox. Die waren niet van hem, maar van Evren en haar huisgenoten. 'Ik weet wel wie er in mijn huis woont', dacht ze toen de onbekende man zei dat hij er óók woonde. Toch twijfelde ze even, beduusd van de situatie en de zekere manier waarop hij het zei. ,,Hij keek me aan met van die felle ogen, alsof hij drugs op had."

Op dat moment draaide ze zich om en rende de trap op naar de slaapgang van haar woning, op zoek naar een mannelijke huisgenoot. In haar gedeelde huis, een groot pand, wonen zeven vrouwen en zeven mannen. Dus ze moest iemand vinden. Ze vond een huisgenoot, maar eenmaal beneden was de inbreker al gevlucht. De politie kwam om sporen te onderzoeken. ,,Achteraf baal ik zo ontzettend dat ik hem heb achtergelaten."

Toen wist ze nog niet dat ze hem een dag later een tweede keer zou zien, een paar straten verderop in haar eigen stad.

Find My Mac

Wat er de volgende dag op het scherm verscheen van de gestolen Macbook, die nu op de schoot van de dief lag, moet hem hebben verbijsterd: 'Fuck you, you stupid waffle!' Dat schreef huisgenoot Stefanie Melis (32) met haar iPhone aan haar Macbook, die nog steeds in verbinding met elkaar stonden. ,,Ik hoopte dat de dief ermee online zou gaan, want dan zou mijn bericht meteen aankomen."

Volledig scherm Met zo'n kaartje vond Stefanie Melis haar Macbook en ze was verbaasd dat hij nog steeds in dezelfde stad was als waar hij gestolen was. © Apple Support Apple producten zijn verbonden met elkaar in de iCloud, als de gebruiker dat wil. Gestolen laptops en telefoons zijn zo terug te vinden met het programma Find My Mac. Hij moet dan wel aanstaan en 'de dief moet zo stom zijn om even het internet op te gaan', Tweakers.net heeft er regelmatig een topic over op het forum.

Zo ging het ook met de Macbook van Melis. Opeens piepte haar telefoon, een dag nadat de inbreker bij haar thuis was geweest. Ze wist dat ze beet had. Het gestolen spul lag volgens Find My Mac nog steeds in dezelfde stad, maar een paar wijken verderop. Op haar scherm stond dat de laptop in het Malvahof in Tilburg lag en richtte precies op een adres. ,,Zo stom van hem dat hij op internet is gegaan!" Dat gaf de huisgenoten hoop dat ze hun bestanden en digitale foto's ooit nog terug zouden zien.

Opsporing

De politie werd gebeld, maar die zei geen tijd te hebben voor een diefstal. Er waren heftigere dingen aan de hand: iemand werd in elkaar geslagen in een ander deel van de stad, waardoor er niet genoeg mankracht was om naar het huis te gaan. ,,Begrijpelijk, maar wij wilden niet dat het signaal van de zendende laptop wegging", vond Frank de Jong (41), de vriend van Melis.

Vier huisgenoten besloten naar het adres te rijden, zonder te weten wanneer de politie kwam. Toen ze aankwamen rond 22.00 uur stonden er wat buurtgenoten op een pleintje, die De Jong aansprak. ,,Kennen jullie iemand met een Vlaams accent?" Buurtgenoten wezen naar hetzelfde adres als waar het signaal vandaan kwam.

'Even aanbellen en het huis doorzoeken' ging als optie wel door het hoofd van De Jong. Hij was woedend op diegene die zijn huisgenoten had beroofd, maar besloot de politie af te wachten. Het huis verloor hij geen moment uit het oog.

Op de uitkijk

Evren zat met haar vriend in de auto. Ze stonden aan het einde van het Malvahof op de uitkijk. Alleen zij wist hoe de inbreker eruit zag. Na een kwartier liepen er twee mannen langs de auto. Doodstil zaten ze in de auto, maar vanuit haar ooghoek zag ze een bekend gezicht. ,,Dat is hem!" Een van die mannen bleek de inbreker te zijn van de vorige dag. Hij had waarschijnlijk de commotie gehoord in zijn buurt en probeerde het hofje te ontvluchten.

Evren greep de arm van haar vriend vast en zei dat hij ze moest volgen. Toen ze voorbij waren, startte hij de auto en volgde hen op een afstandje. Ondertussen had ze de politie aan de lijn en gaf ze het signalement van de mannen door. Blijkbaar hadden de mannen door dat ze gevolgd werden, want ze liepen snel een smal paadje in.

Na dat telefoontje besloot de politie toch te komen, met wel drie wagens. De mannen werden gevonden in de buurt en gearresteerd, hun woning doorzocht. Of daar de gestolen spullen gevonden zijn, is nog niet bekend. Evren: ,,Ik hoop zo dat ze gevonden zijn."

Op dit moment wordt een van de de opgepakte mannen verhoord, de andere is op vrije voeten.