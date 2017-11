Slachtoffers leven in doodsangst voor 'Pascal' uit Eindhoven

Pascal belt haar al de hele dag om de haverklap. Waar is ze? En met wie? De Eindhovense Dianne is met haar ouders uit eten. Maar Pascal, haar vriend, gelooft daar niks van. Dianne gaat later die avond snel naar hem toe. Pascal denkt vanwege haar natte haren dat ze bij een andere man heeft gedoucht. Dianne krijgt - met hun baby in haar buik - de eerste klappen. Buiten regent het.

Rechter

Het is maar één voorbeeldje uit een eindeloze rij van geweldsincidenten die het afgelopen decennium op het conto van Eindhovenaar Pascal zijn geschreven. Hij maakte veel vrouwen tot slachtoffer. De gespierde, twee meter lange vijftiger slaat en trapt ze het ziekenhuis in, knipt hun haren af, bedreigt, vernielt hun auto's en slaat alle ramen uit hun huizen. Niet een keer, maar talloze malen. Hij kwam er tot nu toe met ogenschijnlijk marginale straffen van af. In de lente en zomer van dit jaar liep zijn laatste vriendin een gebroken kaak en oogkas op. Komende week staat de Eindhovenaar voor de rechter.

Dianne (33) en Susan (26) zijn twee van z'n exen en willen desgevraagd hun verhaal kwijt. Het systeem klopt niet, vinden ze. Enkele inbraken leverden Pascal een paar maanden cel op, maar vrouwen mishandelen kan ongestraft. Zo voelt het. De twee vrezen voor hun leven. Ook politie, gemeente Eindhoven en Veilig Thuis maken zich zorgen en houden zich op het hoogste niveau met de zaak bezig. Want de kans is aanwezig dat hij deze week weer op vrije voeten komt. Aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum werkte Pascal de afgelopen maanden niet mee. Dat maakt het ingewikkelder voor de rechter om hem eventueel tbs op te leggen. Omdat het voorarrest zijn mogelijke straf kan overtreffen, kan hij de dag van de zitting vrijkomen. Niemand weet wanneer hij weer een slachtoffer maakt. Maar dat is volgens iedereen die hem kent een kwestie van tijd.

Contactverbod

Een contactverbod hier, twintig uur taakstraf daar en een keer twee weekjes achter slot en grendel. Meer last had hij tot nu toe niet van het rechtssysteem. Tot eindelijk een agent zich in Pascal vastbeet en een wakkere officier van justitie bij de zoveelste aangifte van mishandeling hem eindelijk eens goed doorlichtte. Nu zit hij vast. Even hebben Dianne en Susan de adempauze waar ze naar snakten. Want ondanks dat Pascal nieuwe vriendinnen kreeg, stopten zijn bedreigingen en geweld niet tegen hen niet. De afgelopen maanden was zijn laatste verovering de klos. Bij de rechter schilderde Pascals raadsvrouw het meisje af als onbetrouwbaar. Ze heeft een borderline-stoornis en zou niet vies zijn van drugs. ,,Volgens de advocate zijn we allemaal borderliner en drugsverslaafd”, zegt Dianne. Het maakt de exen woedend.

Negen jaar geleden leert Dianne hem kennen. Ze gaat na een stapavond wat drinken bij een overbuurman. En daar zit Pascal op de bank. Ze heeft nu geen idee meer wat ze in hem zag. Niet veel bijzonders. Lust. Ze belanden een paar keer in bed. Een scharrel zoals zoveel vrijgezelle twintigers meemaken. Maar Dianne raakt zwanger. Na een paar maanden, in het voorjaar van 2009, begint het. Soms is een knappe kerel op tv voldoende. ‘Daar word je geil van hè?!’. Ze wordt in een week tijd drie keer het ziekenhuis in geschopt, terwijl ze zwanger is. Hij breekt haar rug op drie plaatsen. Met z’n auto rijdt Pascal in op zijn ex en hun zoontje. En nadat hij weer eens de ruiten uit haar woning slaat, vindt Dianne glassplinters terug in de luier van hun baby. Wanneer hun relatie stopt, zoekt ze zijn volgende vriendin op. Ze wil weten bij wat voor vrouw ze haar zoontje achterlaat. Het is Susan. Noodzakelijk contact wordt een verbond tussen twee lotgenoten.

Aangiftes

Het ED kreeg vijf pagina's onder ogen gevuld met veertig aangiftes en meldingen van verschillende vrouwen van zware mishandelingen door Pascal. Het is lang niet alles. In de politiesystemen zijn veel incidenten niet meer terug te vinden. Na verloop van tijd worden in kader van de privacywetgeving bepaalde gegevens verwijderd. Van sommige mishandelingen - soms in het openbaar - zijn getuigen. Maar vaker noteerde een agent: ‘geen aangifte’. Dianne schrijft zelfs een keer een brief naar het Openbaar Ministerie om te betogen dat het wel meevalt wat Pascal allemaal doet. Het moet hem kalmeren. Want van de politie verwacht ze op dat moment geen hulp. Haar ex staat steeds weer voor haar neus.

Susan leert hem eind 2013 kennen op een dansfeestje. Trance, zijn vaste prik. Door een kapotte auto belandt ze op de terugweg bij de oudere Pascal op schoot. Zo begint het. De dan 22-jarige Helmondse ziet in hem een gentleman. Hij sport veel, eet gezond en heeft een dak boven z’n hoofd. Susan denkt te hebben gevonden wat haar leven nodig heeft. Ze krijgt van hem in die eerste spannende weken van de prille relatie geen bloemetje of lieve woorden. Wel een klaplong. Gestruikeld in het bubbelbad, hoort het ziekenhuispersoneel. Hij knipt haar haren af. Ze gaan op vakantie naar de Malediven. Daar sleurt hij z’n meisje het eiland over. Letterlijk. Haar spullen gaan de zee in en na een paar klappen duwt Pascal haar onder de douche zodat ze toonbaar is voor het diner. Ze toont een foto die ze Dianne stuurde. Geen selfie met palmbomen. Een bont en blauw gezicht staart boos vanaf een hoofdkussen in de lens. Na de eerste klappen denkt Susan nog dat hij alleen maar z’n geduld verloor. ,,Je denkt ‘misschien verandert hij’.” Ze houdt het twee jaar vol. In het begin van hun relatie krijgt ze nog de tijd om te genezen van haar verwondingen. Maar na een tijdje landen de klappen op haar nog blauwe gezicht en beurse ribbenkast. Waarom ze niet bij hem weg ging? De Helmondse groeide op in een onveilige omgeving. Ze had om leren gaan met geweld, en dat maakte haar een gewillig slachtoffer.

Ontkenning

Waarom grepen familie en vrienden niet in? Susan loog in het begin over het letsel. Later vertelde ze haar ouders veel. Via een geheim telefoontje dat ze op het toilet verstopte bijvoorbeeld. Ze was thuis altijd welkom, maar haar ouders zagen haar steeds weer naar hem terugkeren. Susan: ,,Als jij steeds terug blijft gaan, kunnen zij ook niks." Het ook ontkenning, denkt Dianne. ,,Mensen zeggen vaak ‘als iemand aan mijn dochter komt, dan…’. Maar als puntje bij paaltje komt, gebeurt er niks.” Haar vader greep een paar keer in. Pascal zorgde dan steeds dat hij ver weg was.

Een kennis van Susan kent Pascal van vroeger. ‘Zag jij nooit dat zijn nieuwe vriendinnen al snel vermagerden en blauwe plekken hadden?’, vroeg ze hem. Bekenden wisten wel dat ze af en toe ‘een tets’ kregen. Maar ja, dat zijn hun zaken, achter hun voordeur, en daar bemoei je je niet mee. Dat het de tekeningen waren van zwaar relationeel geweld wist eigenlijk iedereen. Maar niemand durfde in te grijpen.

De twee vrouwen vinden het zelf ook vreemd, maar terwijl ze hun verhaal doen, schieten ze soms in de lach. Bijvoorbeeld wanneer ze om de beurt reparatiekosten opdreunen. Het grote raam van een woonkamer: 695 euro. Het kleine raampje in een voordeur: 280 euro. Een panoramadakje van een Smart: vijfhonderd euro. Autobanden al snel 150 euro. Pascal sloeg zo vaak de ramen uit hun huis en stak zoveel banden lek dat de verzekeringsmaatschappij de kosten niet meer dekt. Dianne rijdt nu in 'een boksbal': een ouder, klein blauw wagentje waaraan Pascal amper iets waardevols kan slopen. Want ze denken allebei dat hij snel weer vrij komt. Dan duurt het niet lang voor er iets kapot gaat. Maar hun grootste angst is dat ze het niet overleven.

Schrikbeeld

De gewelddadige dood van Juliette Bouhof in Eindhoven en Linda van der Giesen in Waalwijk is hun schrikbeeld. Zij werden door hun exen om het leven gebracht. Ook van die mannen was al voordat het mis ging bekend dat ze een ernstige bedreiging vormden. Dianne: ,,Wanneer stopt dit?” Sinds vorige maand spookt Anne Faber door hun hoofd. Haar vermoedelijke moordenaar werkte niet mee aan onderzoeken en kreeg mede daardoor geen tbs. Pascal zou de afgelopen weken in het Pieter Baan Centrum ook nog geen krimp hebben gegeven. Hij heeft het onderzoekscentrum weer verruild voor een cel. Susan en Dianne vrezen dat hij er opnieuw van af komt met een korte straf en zonder behandeling. Zijn voorarrest was waarschijnlijk al langer dan de uiteindelijke straf. Na weken van relatieve rust voelen de twee weer hoe angst grip krijgt op hun leven. Binnenkort jaagt hij ze weer op.

Het zijn geen waanbeelden van twee mishandelde vrouwen. De zaak heeft inmiddels alle aandacht op het hoogste niveau: in het Veiligheidshuis – de plek waar politie, Openbaar Ministerie en gemeente Eindhoven met onder andere Veilig Thuis privacygevoelige informatie mogen delen. Betrokken instanties zetten scenario’s op een rij. Wat moet er gebeuren als Pascal vrij komt? Iedereen ziet de ernst van de situatie en lijkt ermee in de maag te zitten.

Knuffelcrimineel

Hoe kon het dan toch zo ver komen? Door een haast onvoorstelbare combinatie van factoren en hindernissen, blijkt uit gesprekken met politie, slachtoffers en andere mensen die hem meemaakten. De Eindhovenaar is een 'vuilak', maar ook ‘een knuffelcrimineel’, bekend om zijn klimwerk bij inbraken. Reed altijd Mercedes of Golfjes 'zonder ook maar een dag te hebben gewerkt'. Pascal kon door knap acteerwerk de verdenking jarenlang wegpoetsen. Hij was de vriendelijke onschuld zelve die al snel naar de beschadigde vrouwen wees als bedenkers van de ellende. ,,Het is nooit gelukt het geweld langdurig te stoppen”, zegt Maria Spijkers van Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Pascal is al acht jaar bij de instantie in beeld voor gewelddadige relaties met verschillende vrouwen. ,,Hij lijkt heel lang langs de rand te hebben gewandeld.” Het gebrek aan bewijs, slachtoffers die geen aangifte doen en het feit dat het vaak 'zijn woord' tegen 'haar woord' is, maken vervolging vaak heel erg lastig, zeggen politie en Openbaar Ministerie (OM).

De twee exen weten ook wel dat het deels aan henzelf ligt. De vrouwen deden inderdaad uit angst vaak geen aangifte. ,,Anders kregen we hem opgefokter terug dan voor zijn aanhouding”, zegt Susan. Dianne maakt zich boos over de tv-campagne die vrouwen oproept aangifte te doen van huiselijk geweld. ,,Met zo’n geschminkt blauw oog.” Makkelijk praten. Hun werkelijkheid is anders. Opstaan tegen zo'n man is zwaar. En veel hulp kregen ze lange tijd niet van de politie. Als een agent bij de zoveelste bont en blauw geschopte vriendin dieper in de politiesystemen had gezocht op ‘geval Pascal’ had hij toch ook zonder aangiftes de noodzaak gezien om iets in gang te zetten? De vrouwen weigeren zich erbij neer te leggen dat de politie niet meer kon doen. De tot nu toe geboekte succesjes bieden weinig vertrouwen dat het een keer stopt. Een keer legde een camera van een tankstation zijn klappen op het lijf van Susan vast: twintig uur werkstraf. In een ander geval durfde ze geen aangifte te doen van haar gekneusde ribben en rug, maar werd Pascal toch voorgeleid: 42 dagen waarvan 28 voorwaardelijk; twee weekjes zitten.

Hooguit een paar procent van de 685 zaken van huiselijk geweld waar het Openbaar Ministerie in Oost-Brabant zich in 2016 over boog valt in de categorie ‘zwaar’, zegt officier van justitie Corine Potter. Op de zaak tegen Pascal – die een collega-officier afhandelt - gaat ze niet in. Wanneer ze het relaas van Dianne en Susan beluistert en hoort welke maatregelen al zijn getroffen, wil ze wel kwijt dat het een uitzonderlijk zware zaak moet zijn. Potter: ,,Die komen gelukkig niet zo vaak voor.”

Alarmknop

Dianne droeg vijf jaar een alarmknop bij zich. Eén druk en de meldkamer kan meeluisteren met de bedreigende situatie en via gps zien waar ze zich bevindt. Normaal gesproken is zo’n knop een middel voor de duur van zes maanden. Dertig vrouwen in Zuidoost-Brabant lopen er momenteel mee rond; zestig per jaar. Maar Maria Spijkers van Veilig Thuis durfde het risico in het geval van Dianne en Pascal niet aan en verlengde de beveiliging keer op keer. Dianne voelde zich in die tijd meer dan honderd keer zo bedreigd dat ze de noodknop gebruikte. De politie kwam. ,,Maar hij weet hoe lang hij de tijd heeft om weg te komen.” De knop moest ze inleveren omdat Pascal een ander slachtoffer maakte en het tijdelijk rustig werd. Dianne verhuisde naar ver buiten de regio. Maar ze blijft waakzaam. Zelfs op de school van 'hun' zoontje zijn maatregelen getroffen waarover ze niet wil uitweiden. En er dreigt gevaar uit heel andere hoek. Instanties zouden de leefomgeving van haar kind vanwege de dreiging als te gevaarlijk kunnen bestempelen. Ze loopt daardoor risico hem kwijt te raken. Die strijd loopt nog. Officieel mag Pascal zijn zoontje nog steeds zien.

Dat er meer extreem gewelddadige mannen in Oost-Brabant rondlopen, blijkt uit de cijfers. Vorig jaar is in deze regio voor vier slachtoffers het zwaarst denkbare beschermingsmiddel ingezet: persoonsbeveiliging. Vrouwen - of mannen - die in sommige gevallen afscheid moeten nemen van hun omgeving om elders beveiligd een nieuw leven op te bouwen. Ook voor Dianne wordt dat nu onderzocht.