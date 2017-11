Slachtoffers drugslab vaker in aanraking met justitie

KAATSHEUVEL - De twee 48-jarige mannen die afgelopen vrijdag omkwamen door giftige stoffen in hun drugslab aan de Prins Mauritsstraat in Kaatsheuvel zijn vaker in aanraking gekomen met justitie en politie, onder andere voor verschillende en meerdere drugsdelicten, mogelijk witwassen van drugsgeld en geweldsdelicten.

De 48-jarige bewoner van het pand waar het drugslab werd aangetroffen, was net sinds augustus vrij uit de gevangenis. Dat bevestigt zijn advocaat Mark Nillesen. Hij zat vast vanwege een veroordeling wegens poging tot doodslag op de nieuwe partner van zijn ex-vrouw.

Voorgaande delicten

Volgens advocaat Mark Nillesen is de 48-jarige eigenaar van de woning in het verleden bestraft voor verschillende drugsdelicten. Volgens zijn advocaat was hij niet bedreven in de drugsproductie. Zowel de burgemeester als ook de politie willen niets kwijt over de identiteit van de betrokken en hun onderlinge relatie.

De andere 48-jarige man uit Kaatsheuvel is ook geen onbekende voor de politie en justitie. In juli van dit jaar viel de politie en FIOD in zijn woning binnen tijdens een grote regionale actie tegen witwassen van mogelijk met drugshandel verkregen geld. De actie leek zich vooral te richten op Kaatsheuvel. Daar werden meerdere woningen en bedrijven uitgeplozen. Aan de Heuvelstraat – het woonadres van de 48-jarige man – werden onder meer twee limousines en 'kostbare en luxe spullen' in beslag genomen.

Volledig scherm Het drugslab zat in de achtertuin van dit huis in Kaatsheuvel. © FPMB

Aangehouden

De twee mannen kwamen vrijdagmiddag om het leven na een voorval in de schuur achter de woning van een van de mannen. In de schuur was een amfetaminelab ingericht. Door onbekende oorzaak - de recherche doet nog onderzoek naar de feitelijke toedracht - kwam er koolmonoxide vrij dat de twee mannen inademden. Daarbij kwamen ze in levensgevaar. Reanimatie in de achtertuin mocht uiteindelijk niet meer baten voor het tweetal. Zij overleden vrijdagmiddag.

De 21-jarige zoon van de eigenaar van het huis werd vrijdagmiddag aangehouden door de politie. Hij zit nog vast voor verhoor. De burgemeester van de gemeente Loon op Zand, Wim Luijendijk, besloot zaterdagmiddag de woning voor drie maanden te vergrendelen. Volgens hem leverde het drugspand zwaar gevaar op voor de directe omgeving. Diverse directie omwonden moesten vrijdagavond tijdelijk hun huis uit en werden elders opgevangen. Rond vrijdagavond half elf konden zij weer huiswaarts keren.

Melding

Overigens moesten politie en brandweer zondagochtend uitrukken voor een melding om een meting te doen in de Heuvelstraat in Kaatsheuvel. Hier bleek familie te wonen van één van de slachtoffers van het drugslab in Kaatsheuvel. De familie die op de plaats van de melding bij elkaar was, kon niet waarderen dat de hulpdiensten plotseling langskwamen voor een meting. In overleg is brandweer en politie weer weggegaan.