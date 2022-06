Slachtoffers aanslagen De Groot zijn er nog lang niet bovenop: ‘Ik leef nog, maar mijn leven is verwoest’

Fantast, familieman of geweten­loos crimineel; wie is Ali G., hoofdver­dach­te in terreurcam­pag­ne tegen De Groot?

HEDEL - Fantast, familieman of gewetenloos crimineel? Ali G., hoofdverdachte in de geruchtmakende terreurcampagne tegen de Hedelse fruithandel De Groot, is een man met vele gezichten. Na drie jaar komt zijn zaak komende week tot een climax. ,,Hij heeft niet per se de gunfactor. Met zijn geheimzinnigheid, het overschrijden van grenzen en onsympathieke dingetjes.”

