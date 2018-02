Slachtoffer steekpartij gevonden in Boxtel, politie start sporenonderzoek

Kassajuf steelt tienduizenden euro's, Coop moet collega's ontslaan om faillissement te voorkomen

9 februari DEN BOSCH - De Coop aan de Buitenpepersdreef in Den Bosch is bijna failliet gegaan, omdat een medewerkster stelselmatig geld stal uit de kluis. De 30-jarige kassajuf is daarvoor vrijdag veroordeeld tot taakstraf van 240 uur. Ook moet ze al het geld terugbetalen en krijgt ze een voorwaardelijke celstraf van een halfjaar.