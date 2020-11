Slachtoffer Bossche flatbrand springt van balkon en smeekt onderbuurman om hulp: ‘Ze mag hier tijdelijk komen wonen’

DEN BOSCH - Rook, vuur, levensgevaar: wegwezen dus. Een Bossche bewoonster van een flat aan de Commissaris de Quaylaan werd dinsdagnacht opgeschrikt door een brand in haar woning. Om te ontsnappen, sprong ze van haar balkon. Ze kon zichzelf in veiligheid brengen bij haar onderbuurman, die zich als held ontpopte.

Glenn Sarucco, onderbuurman van het slachtoffer, ligt in een diepe, diepe slaap. Totdat hij plotseling, om 5.45 uur, wordt gewekt. En hoe! In zijn bed ligt plotseling letterlijk een vrouw op hem. ‘Wat doe jij hier?’, roept hij, waarop mevrouw reageert: ‘Brand, brand, brand!’ De 66-jarige Sarucco twijfelt geen moment, tilt de vrouw op en draagt haar, via de brandtrappen, naar buiten. Hij sjouwt haar naar het parkeerterrein, waar al snel een ambulance arriveert. Hulpverleners ontfermen zich over het slachtoffer en brengen haar het ziekenhuis.

Ongekend: de vrouw is wakker geworden door de brand in haar appartement. Ze is via haar balkonnetje, van twee bij vier meter, naar beneden gesprongen. Daarbij brak ze haar been - en belandde ze op het balkon van Sarucco, die alleen woont. ,,De deur van het balkon was dicht, maar niet op slot. Zo is ze in mijn woning gekomen.” Een geluk bij een ongeluk.

Ontploffing

Ook buurman, Achmed Oragzay, schrok zich een hoedje. Rond de klok van 5.45 uur ontwaakte hij door een grote knal. Het leek wel een bomontploffing, vertelt hij. ,,Aanvankelijk dacht ik dat een drugslab of zoiets explodeerde. Mijn dochter heeft meteen 112 gebeld. We hebben ons omgekleed en zijn naar beneden en naar buiten gegaan. Toen kwamen de agenten al op de flat af", weet Oragzay, die op de derde verdieping woont.

De brand trok veel bekijks.

De agenten bevonden zich - toevallig - op een steenworp afstand van het appartementencomplex. Bij de Shell, 500 meter verderop, welteverstaan. Ook de brandweer was heel snel ter plaatse: volgens Oragzay 'binnen vijf of zes minuten’. De brandweer, uitgerukt vanuit Den Bosch en Vlijmen, voorkwam erger. Brandweerlieden konden niet voorkomen dat de woning tijdelijk onbewoonbaar is. Wel dat de vlammen verder oversloegen naar andere woningen.

Bosje bloemen

In de loop van de ochtend wordt het drukker en drukker bij het complex, genaamd Waterlanden. Wijkmanager van de gemeente Den Bosch, Tom van Helvoort, is ook van de partij. Hij komt aanzetten met een bosje bloemen. De bestemming? Meneer Sarucco. Hij is een held, vindt Van Helvoort. Sarucco denkt daar anders over: ,,Ik heb op de automatische piloot gehandeld. Mijn gedachten zijn bij het slachtoffer, ik hoop dat het goed met haar gaat.” Dat het wasrekje met schone kleding, die op zijn balkon stond, kapot is, vergeeft hij haar.

Het is niet uitgesloten dat de twee binnenkort sámen een appartement delen. De schade van het slachtoffer haar appartement is aanzienlijk. Een medewerker van verhuurder Brabant Wonen vreest dat ze zeker twee maanden niet in haar woning terecht kan. Daar heeft de Bossche held van de dag wel een oplossing voor. ,,Zij kan voorlopig nergens slapen. En ik heb ruimte genoeg. Dus ze mag hier gerust tijdelijk komen wonen", klinkt het.

Evacuatie

Enkele complete verdiepingen van het complex werden geëvacueerd. Bewoners konden na ruim een uur terugkeren naar hun woning. Marcel van den Elzen, senior opzichter van Brabant Wonen, laat weten dat de brand 'volop in onderzoek is'. Stichting Salvage, dat eerste hulp bij brand verricht, kwam langs. Evenals taxateur Langkeek.

Over de toedracht van de brand is niets bekend. Dat wordt onderzocht.

De brandweer aan het werk aan de Commissaris de Quaylaan in Den Bosch.

De brand trok veel bekijks.