Sjoerd (31) verzint brand en vraagt hulpverleenster ten huwelijk: 'Ik geloof het nog steeds niet'

Met toeters en bellen ging de ambulancemedewerkster naar het Vaartje in Waspik waar een gebouw in lichterlaaie zou staan. ,,Het zag er heel serieus uit”, vertelt ze emotioneel aan de telefoon. ,,Ik zit bij de ambulance aan het einde van mijn opleiding. Dit zou de meest interessante dienst tot nu toe worden.”

'Wat gebeurt hier nu?'

Als Ilona aankomt ziet het er heel ernstig uit. De straat is afgezet met pionnen en overal staan brandweerwagens. Er zijn zelfs rookpluimen te zien. De hulpverleenster staat paraat om medische hulp te verlenen.

Meteen daaropvolgend komt haar vriend Sjoerd, die als vrijwilliger bij de brandweer in Waspik werkt, lachend naar buiten. Hij heeft een bos bloemen in zijn handen. Op dat moment weet Ilona hoe laat het is: de liefde van haar leven gaat haar ten huwelijk vragen.