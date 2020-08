Situatie slachthuis stabiel, GGD ziet geen reden voor extra coronacontroles bij Vion in Boxtel

BOXTEL - In heel juli testte één medewerker van varkensslachterij Vion in Boxtel positief op corona. De bedrijfsarts stuurde nog eens twintig arbeidskrachten door naar de teststraat, maar zij bleken niet besmet met het virus - zo meldt de GGD. Een woordvoerder noemt de situatie stabiel en ziet geen reden voor extra coronacontroles, zoals die voor de slachterij van Van Rooi Meat in Helmond zijn aangekondigd.

De actie in Helmond komt voort uit berichtgeving van de NOS. Daarin vertelden arbeidsmigranten dat ze ook met coronasymptomen toch gewoon aan het werk gingen, al dan niet onder druk van hun leidinggevende. Het was het zoveelste signaal over erbarmelijke situaties in slachthuizen, die over heel de wereld brandhaarden zijn van coronabesmettingen. De veiligheidsregio kondigt onverwachte controles aan voor de slachterij van Van Rooi Meat in Helmond.

In Boxtel zijn extra controles niet nodig, stelt de GGD. De gezondheidscheck die medewerkers krijgen voordat ze naar binnen gaan, volstaat volgens woordvoerder Sandra Verhoeven. De GGD krijgt dagelijks een lijst met uitslagen van deze poortcontrole. In combinatie met de testresultaten kan de GGD trends volgen in het aantal coronabesmettingen. Mocht het aantal besmettingen toch weer toenemen, dan gaat de gezondheidsdienst in gesprek met de veiligheidsregio over eventuele maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Tientallen besmettingen

Een steekproef van de GGD toonde begin juni aan dat één op de zes geteste arbeidskrachten van Vion in Boxtel corona had. Het bedrijf voerde onder meer de toegangscontrole in om het virus te beteugelen. In anderhalve week verwees de bedrijfsarts 150 medewerkers naar de teststraat, 24 van hen bleken besmet. In een volgende steekproef bleek één op de drie geteste medewerkers besmet.

In tegenstelling tot Van Rooi Meat mocht Vion al die tijd gewoon open blijven van de veiligheidsregio, tot onvrede van een aantal partijen in de Boxtelse politiek en actiegroep Sluit Vion. Zij maken zich zorgen over de gezondheid van arbeidsmigranten en het risico op meer besmettingen in en rond Boxtel.

Quote We zien bij Vion dat ze de adviezen hebben opgevolgd en moeite doen om hun zaken goed op orde te brengen Sandra Verhoeven, Woordvoerder GGD

De GGD staat achter de handelwijze van de veiligheidsregio voor Boxtel. ,,In de eerste dagen na de invoering van de gezondheidscheck waren er meer mensen met klachten dan de afgelopen tijd. Die aantallen liepen snel terug tot een kleine groep per dag en zijn nu stabiel”, zegt woordvoerder Verhoeven. ,,We zien bij Vion dat ze de adviezen hebben opgevolgd en moeite doen om hun zaken goed op orde te brengen. Dit is ook in hun belang. Als zij zich niet aan de adviezen houden, nemen zij een bedrijfsrisico. Een grote uitbraak heeft gevolgen voor elk bedrijf.”

Groot vertrouwen

Ook Vion zelf heeft groot vertrouwen in de poortcontrole met behalve een vragenlijst ook een kort gesprek om klachten op te merken. ,,Nieuwe inzichten op het gebied van hygiëne, ventilatie en het beheersen van het virus in de productieruimten, worden meteen vertaald naar maatregelen op de werkvloer”, stelt Vion-woordvoerder Scarlett van Nispen. Over werkgevers die onder druk van het uitzendbureau zouden liegen over klachten, zegt ze: ,,Vion communiceert actief naar de uitzendbureaus dat die zich aan afspraken dienen te houden.”