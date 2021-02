Sigrid Kaag (D66) start campagne heel bewust in Brabant: ‘Er is een verlamming in deze provincie’

Vandaag is ze in Veldhoven. Niet toevallig, bezweert Sigrid Kaag, nog altijd demissionair minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Dat de D66-campagne deze zaterdag in Brabant wordt afgetrapt, is omdat de provincie een belangrijke rol speelt in die campagne. Niet alleen is er een verleden met Brabant, zegt Kaag. Oprichter Hans van Mierlo kwam uit Breda, Rob Jetten komt uit Uden. Brabant is voor Kaag ook ‘de motor van de Nederlandse economie’ - met bedrijven waar ze ‘supertrots’ op is. ,,Daarnaast zijn we als D66 goed vertegenwoordigd in een aantal steden: Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch. We hebben het laatst goed gedaan bij de herindelingsverkiezingen in Vught en Oisterwijk. Nu hebben we de ambitie om in Brabant de grootste te worden.”