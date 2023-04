Si si si! Deze Italiaanse modeketen zit vanaf nu in Den Bosch

in liefdevolle herinnering Gedreven Berry Brouwer (1938-2023) haalde professio­ne­le zwarte musici naar Breda

BREDA - Al van jongs af aan had Berry Brouwer een grote voorliefde voor jazzmuziek. Met enkele schoolvrienden werd destijds de Bredase jazzsociety opgericht. Later organiseerde hij concerten met Amerikaanse musici in De Beyerd en Oncle Jean. Berry werd 84 jaar.