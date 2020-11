Showbizzman Albert Verlinde gaat de politiek in; hij wordt volgend jaar VVD-gemeenteraadslid in Vught

Bijna duizend hectare in vlammen op, vooral in Brabant was het dit jaar raak

19 november Het aantal natuurbranden is in Nederland dit jaar flink toegenomen. In 2020 waren tot dusver 643 branden, bijna honderd meer dan vorig jaar. Voor zover bekend ging dit jaar bijna duizend hectare aan natuurgebied in vlammen op. Een groot deel van de natuurbranden was in Noord-Brabant, namelijk 235. Dat blijkt uit cijfers die Brandweer Nederland, het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) en de Wageningen Universiteit (WUR) bijhouden.