Shop till you drop: aantal winkels in Dongen en Rucphen gestegen, daling in Oosterhout en Baarle-Nassau

Voor het eerst in jaren is het aantal fysieke winkels weer gestegen. Dat meldt het CBS. Nederland telde op 1 januari van dit jaar bijna 84.000 winkels. Dat is 655 meer dan een jaar eerder. Shoppers kunnen vooral in de gemeente Rucphen en Dongen hun hart ophalen. Hier steeg het aantal winkels met meer dan 7 procent.

Door een lichte daling zijn er in zowel Oosterhout als Baarle-Nassau vijf winkels minder dan een jaar eerder. De grootste stijgingen waren in Dongen en Rucphen. In deze plaatsen kwamen er in het afgelopen jaar tien winkels bij.

Meer eetzaken

Vooral eetzaken zoals (banket)bakkers, supermarkten en slijterijen namen het afgelopen jaar toe. Het aantal boekhandels daalde volgens het CBS juist sterk. In 2021 verdwenen er meer boekhandels dan in de drie voorafgaande jaren samen.

Grote steden

In de grotere Brabantse steden steeg het aantal winkels vooral in Tilburg en Breda. Ondanks dat het aantal winkels in de Bredase binnenstad terugloopt, kwamen er het afgelopen jaar toch 20 winkels bij. Tijdens het ondernemersdebat van afgelopen maart schetste voorzitter van het Bredase Ondernemersfonds Willem de Laat een somber scenario. „De omzet van de winkels is sinds 2010 gedaald van 603 naar 542 miljoen per jaar. We verliezen als stad 6 miljoen per jaar. Dat is niet goed hoor”, waarschuwde De Laat.

In Eindhoven was er een hele lichte stijging van 0,8 procent. En in Den Bosch nam het aantal winkels af. Daar moeten shoppers het met tien winkels minder doen dan een jaar eerder.

Wil je weten hoeveel winkels er in jouw buurt zijn bijgekomen of verdwenen? Bekijk het in de onderstaande kaart.

