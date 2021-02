‘September wordt dé festivalmaand’

Het Bloemencorso in Zundert, Breda Live in Breda, Blommenkinders in Roosendaal of het Parkfeest in Oosterhout. Van de lente tot aan de winter werden vorig jaar alle evenementen in West-Brabant afgeblazen of uitgesteld. Inmiddels zijn we begonnen met vaccineren en gloort er hoop. Maar hoe staat de evenementenbranche er eigenlijk voor?