Selectie FC Den Bosch krijgt ‘garantie tot aan de kerkdeur’ bij kennismaking met de binnenstad

Auto raakt van de weg in Uden en rijdt verkeers­bord omver, eindigt onderstebo­ven in sloot

UDEN - Een auto is donderdagmiddag op de kop in een sloot beland in Uden. De bestuurder reed over de Wilsfoort en raakte van de weg. Daarna reed het voertuig een verkeersbord omver en brak het een hek van een weiland doormidden. De automobilist had geluk en raakte niet gewond.