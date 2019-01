Sein brand meester gegeven voor brand in busstalling in Lith, nablussen gaat nog de hele dag duren

videoLITH - In de busstalling van Maaskant Reizen in Lith is dinsdagochtend een zeer grote brand uitgebroken. De brand heeft een groot gedeelte van het bedrijfspand in de as gelegd. De brandweer heeft aan het begin van de middag het sein brand meester afgegeven.

Hoewel de brand onder controle is, verwacht de brandweer de rest van de dag nog bezig bezig te zijn met nablussen. De loods waarin de bussen stonden kan als verloren worden beschouwd. Er werd rond 11.00 uur een NL-Alert uitgestuurd voor de omgeving Lith vanwege de sterke rookontwikkeling. Er werd een onderzoek gestart naar de mogelijke verspreiding van asbest. Inmiddels is bekend dat er geen asbest is vrijgekomen bij de brand. Indien inwoners van Lith nog last hebben van de rook, wordt hen geadviseerd ramen en deuren dicht te laten.

Personeel redt bussen

De brand ontstond in de garage van het bedrijf Maaskant Reizen. In de garage staan de bussen van de reisorganisatie opgeslagen. Ronny van Gaal, medewerker van Maaskant Reizen, zag de brand als eerste: “Ik ging even koffie halen en zag toen wolkjes uit de garage komen.” Het is het personeel toen gelukt om zes bussen uit de garage te redden voordat zij het terrein moesten verlaten. Alle zes personeelsleden konden op tijd wegkomen. Er zijn geen gewonden gevallen.

Dieseltank

Even was er sprake van mogelijk ontploffingsgevaar door een dieseltank die zich onder het gebouw zou bevinden. Deze tank was voldoende beveiligd tegen de brand en bleek uiteindelijk geen direct gevaar.

Oorzaak

Wat de precieze schade is, moet na het nablussen nog blijken. Volgens de eigenaar zouden er zeker acht bussen verloren zijn gegaan in de vlammen. Ook de rook- en blusschade aan de naastgelegen panden moet nog blijken. “Dat wordt allemaal bekeken als de vlammen echt uit zijn”, vertelt de woordvoerder ter plaatse. Dan zal ook een onderzoek gestart worden naar de oorzaak van de brand.

