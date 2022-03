Secretaresse Menno wil af van de vooroordelen: ‘Ook mannen kunnen multitasken’

Oproep Zingt jouw kind voor Oekraïne mee met We Are the World? Stuur hier het filmpje in

Een groot aantal basisscholen in Nederland doet woensdag mee met een actie voor Oekraïne. Om 11.55 uur worden de kinderen gevraagd om een Nederlandse versie van het lied We Are the World te zingen. Het geld dat de scholen daarmee ophalen, gaat naar Giro555.

10:01