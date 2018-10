Scootmobiel ligt onder de loep, zelfde remsysteem als de Stint

Jawel, een soortgelijk remsysteem als waarmee de Stint is uitgerust. Die elektrische bolderkar waarmee afgelopen september op het Osse spoor een afgrijselijk ongeluk gebeurde, vijf kinderen aan boord van wie er vier het leven lieten.

Datzelfde remsysteem wordt door diverse verkeerspsychologen als ‘levensgevaarlijk’ bestempeld. Dit omdat het van de bestuurder een tegennatuurlijke reflex vergt. Om te remmen moet de gashendel aan het stuur worden losgelaten. Maar dat is een lastige techniek, want in een panieksituatie vallen mensen terug op hun onbewuste reflexen en gaan zij het stuur juist vastklemmen in plaats van loslaten. Voor de goede orde: het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de Stint loopt nog, niet duidelijk is dus nog welke rol de remtechniek heeft gespeeld, maar dat het een ongelukkig systeem is staat als een paal boven water.

Toeval?

Is het toeval dat juist nu onderzoeken naar de veiligheid van de scootmobiel worden gestart? Want daar is al jaren discussie over en er gebeuren al jaren veel ongelukken mee, ook met dodelijke afloop. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is zojuist op eigen initiatief een onafhankelijk onderzoek gestart naar de wijze waarop bijzondere voertuigen zoals de Stint op de openbare weg worden toegelaten. Hierbij gaat het niet om technische maar om veiligheidsaspecten. Woordvoerster Sara Vernooij: ,,Inderdaad is het ongeval in Oss de aanleiding.” Dat de scootmobiel in het onderzoek wordt meegenomen lijkt hoogstwaarschijnlijk, maar Vernooij wil dat niet bevestigen. ,,Het onderzoek duurt een jaar en in tussentijd delen wij geen inhoudelijke informatie.”

Quote Aan de hand van ongevallen­re­gi­stra­ties van de politie zoeken we naar patronen in de ongevallen met scootmo­biels Patrick Rugebregt , woordvoerder SWOV