Scooterrijder uit Woudrichem alsnog overleden na ongeval

Pv­dA-frac­tie­voor­zit­ter Frank Depla houdt 'borrelpraat'

12:29 EINDHOVEN - Of er (veel) mensen komen opdagen is nog de vraag, bij de borrel van PvdA-fractievoorzitter Frank Depla. Maar uitgenodigd zijn ze wel, alle 'reagluurders' die online - en dan met name via Facebook - anoniem zuur en cynisch reageerden op de aankondiging dat de broer van burgemeester van Breda Paul Depla uit de politiek stapt in maart van het volgend jaar.