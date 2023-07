Scooterrijder rijdt door na botsing met fietser in Boxtel, meldt zich later bij politie

Kermislief­des in Helmond: Henk viel voor Maria in de rij voor de Himalaya, Peter voor Marijke bij de Calypso

HELMOND - Zon, bier en vooral heel veel adrenaline; de Helmondse zomerkermis die voor de deur staat, heeft de perfecte ingrediënten voor vlinders in de buik. Het is dan ook al jaren een plek waar koppels elkaar leren kennen. ‘Ja, jongen, het zit in de familie.’