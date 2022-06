Schuur vol wapens: Eindhovenaar moet zes jaar de cel in

Of ik nog gebruikte kleding voor hem had, vroeg mijn collega. En veel meer grensover­schrij­den­de verhalen

We zitten te lunchen op een van de eerste zonnige dagen van dit jaar, mijn collega en ik en we hebben het over seksueel wangedrag op de werkvloer. ,,Weet je nog, die ene collega die altijd heel dicht bij je kwam zitten? Té dicht”, zegt zij. Ik knik. ,,Ongemakkelijk was dat. Zeker als hij je dan ook nog zo quasi-geil aan ging zitten kijken, z’n blik over je lijf liet glijden. Brrr…” Waarom zeiden we daar eigenlijk nooit iets van?, vraag ik haar. We zwijgen allebei.

30 mei