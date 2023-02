Schutter die kalasjnikov leegschoot op Stadspaviljoen in Eindhoven moet twee jaar de cel in

EINDHOVEN – De Antwerpse crimineel Quincy S. (24) moet twee jaar de cel in, onder meer voor de aanslag op het Stadspaviljoen in Eindhoven in oktober 2017. De horecazaak werd ’s nachts doorzeefd met tientallen kogels uit een kalasjnikov. De achtergrond van het incident is nooit helemaal duidelijk geworden.