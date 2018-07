Schurft na nacht in ranzig vakantiehuisje, Brabantse exploitant wil jong gezin niets vergoeden

ASTEN - Rode bultjes, blaasjes, gangetjes onder de huid en vooral veel jeuk. Dat is wat Angela van Roon, haar vriend en dochter hebben overgehouden aan een weekendje op een vakantiepark van Oostappen Groep. De Rotterdamse familie is woest en eist dat de Astense exploitant alle gemaakte kosten compenseert.

Het had zo'n leuk weekend moeten worden. Samen met vrienden die ze al een half jaar niet hadden gezien huurde de familie Van Roon een achtpersoons vakantiehuisje op Oostappen Vakantiepark Hengelhoef in België. ,,Het zag er leuk uit. Leuk zwembad voor de kinderen. Allemaal wildwaterbanen. We hadden er zin in", vertelde het gezin maandag bij Groeten van MAX.

Bij aankomst blijkt dat de hygiëne van het huisje flink te wensen overlaat. ,,De muren in de badkamer waren echt heel vies. Allemaal gele vlekken. Overal slijtage. Heel het plafond zat vol schimmel. Het was gewoon te vies om er te verblijven. Nog nooit had ik op één plek zoveel schimmel gezien."

Na herhaaldelijk klagen bij de receptie krijgen de families een sleutel van een ander vakantiehuisje. Ook hier zijn de kamers allesbehalve schoon. ,,Dat was nog te verhelpen, dachten we. Maar 's ochtends aan de ontbijttafel kreeg opeens iedereen jeuk." Haar vriend Larsse spreidt zijn arm en toont de rode bultjes en wondjes. ,,Dit zat helemaal onder. En hier zie je de wondjes die zijn opengekrabd. Van de jeuk."

Ook de vrienden van Van Roon zitten onder de bulten en de rode vlekken. Zij hebben er schoon genoeg van en pakken zondag al hun biezen. ,,Wij zijn maar gebleven en hebben ons maandag laten controleren door de huisarts. Die zei dat we schurft hadden opgelopen. Dat moet in het vakantiehuisje gebeurd zijn, zei hij. Toen dachten we: dit kunnen we niet over onze kant laten gaan."

Schurft is een besmettelijke huidziekte die veroorzaakt wordt door schurftmijt. Dit kleine diertje graaft tunneltjes in de bovenste laag van de huid, legt daar eitjes in en laat afvalproducten achter. Dit veroorzaakt hevige jeuk. Met dure zalfjes en pillen kun je de ziekte bestrijden. ,,Het was voor ons een flinke kostenpost. We waren zeker 150 euro kwijt voor ons drieën", verzucht Van Roon. ,,Ik heb ook drie dagen niet kunnen werken. Die inkomsten liep ik dus ook mis."

Yda Mathijssen, medewerkster ANWB Rechtshulp, noemt de hele zaak 'ongehoord'. ,,Wij hebben dit in elf jaar niet eerder zo meegemaakt", zegt ze in de uitzending. ,,Het is heel zorgelijk. Je rijdt niet naar een huisje om schurft te krijgen. Alles bij elkaar zijn deze mensen 1230 euro kwijtgeraakt. Dat is een hele dure vakantie. Het zou Oostappen Groep sieren als ze de gemaakte kosten compenseren."

Bij Oostappen Groep in Asten betreuren ze de situatie en zijn ze erg geschrokken van de schimmelranden en de andere viezigheden in de vakantiehuisjes. ,,Als je aankomt verwacht je een schone accomodatie. Daar moeten wij gewoon voor zorgen", beaamt operationeel manager Rupert Ronday.

Hoewel hij erkent dat de huisjes niet in orde waren, vraagt hij zich sterk af of de schurft het gevolg is geweest van de slechte hygiëne. ,,Wij zijn bij de GGD geweest en hebben de accommodatie laten onderzoeken. Daar kwam een heel ander verhaal uit", beweert Ronday. ,,Waarschijnlijk hebben deze mensen het toch zelf meegebracht. Dat kan door van alles zijn geweest. De processierups misschien? Feit is dat je nooit na 24 uur schurft kan oplopen."

Schurft heeft inderdaad een incubatietijd van twee tot zes weken, maar er zijn volgens de GGD altijd uitzonderingen op de regel. Bij een hernieuwde besmetting kunnen de klachten al na één tot vier dagen opkomen. ,,Ik vind het een grote kolder. Ik geloof dit verhaal van u niet", reageert Van Roon boos aan tafel.

Ronday betreurt de situatie, maar geeft aan dat andere bezoekers geen klachten hebben ingediend na een verblijf in hetzelfde vakantiehuisje. ,,Wel gaan we onze prijzen wat omhoog gooien zodat we meer geld kunnen investeren in de schoonmaakwerkzaamheden."

Oostappen Groep is niet van plan om de families financieel te compenseren, maar biedt ze wel 'vanwege het ongemak' een gratis vakantie voor een park naar keuze aan. Teleurstellend, vindt de ANWB. ,,Ik denk dat dit een serieuze klacht is waarvan je moet leren. Het zou u sieren als u dat gewoon vergoedt", aldus Yda Mathijssen.

De familie Van Roon laat weten niet op het aanbod van Ronday in te gaan. ,,Voor ons nóóit meer Oostappen." Hoe triest ook, staat het relaas van dit Rotterdamse gezin niet op zichzelf. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de helft van de vakantiebungalows vaak niet goed wordt schoongemaakt.

Onderzoekers boekten onlangs op dertig vakantieparken in Nederland een huisje. Ze onderzochten vervolgens hoe schoon het onderkomen was. Onder meer de douchevloer of badkuip, wc-bril, deurklink, wastafelkraan en eettafel werden onder de loep genomen.

Veertien huisjes bleken niet schoon genoeg. Vooral de muren in de keuken, wc en badkamer waren vies. In bijna de helft van de woningen werd de bacterie E. coli aangetroffen, die ook bekendstaat als de poepbacterie. Ook het aanrecht bleek vaak niet schoon. Slechts in zeven van de dertig huisjes werden op het aanrecht niet te veel bacteriën aangetroffen.