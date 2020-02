Schrobbelèr Kuske, Knetterdel en Oetelbol: dit zijn de gekste carnavalssnacks van de afgelopen jaren

Eet jij met carnaval het liefst een gebakken eitje of een tosti? Of ben jij een iets experimenteler type en maak je graag wat bijzondere snacks? Wij zetten de gekste (carnavals)snacks die we de afgelopen jaren tegenkwamen op een rij. Wellicht goed voor wat inspiratie.

Knetterdel - carnavalseditie

De originele knetterdel is een frikandel met mayonaise en oranje gekleurde knettersuiker bovenop. Volgens de bedenker Joël Sturmans geeft dit een ‘knetterende beleving’ aan de anders zo normale vleesstaaf. Speciaal voor deze carnaval is het knetterspul niet alleen oranje, maar ook nog geel en groen. De kleuren van het Limburgse Vastelaovend.

Volledig scherm De carnavalsversie van de knetterdel. © Joeldig.nl

Discodel

Over gekke frikandellen gesproken: de discodel was er ook zo een. Geen Brabantse vinding, maar een Nijmeegse. ,,De discodel is een frikandel met een vrij zoete, krokante bite. Buiten de smaak is de kleurrijke snack een lust voor het oog”, aldus biologiestudent Richard Gossens (24), die met studievrienden Bas van Lith (23), Sander de Best (23) en Stijn Berger (25) bedenker is van de hap.

Volledig scherm Een frikandel met mayo en discodip.

Oetlul

In Den Bosch ontstond onlangs een wel heel bijzonder gebakje: de oetlul. Een gebakje van room in de vorm van het mannelijke geslachtsdeel. Het taartje zag het levenslicht bij bakkerij Erkeland in Empel. Ze worden nog steeds volop gebakken, is te zien op Facebook.

Flügel-roombroodje

Bakker Bart kwam vorig jaar met een heuse alcoholsnack. Het flügel-roombroodje, dat bestaat uit room en (natuurlijk) Flügel lag bij bakkerijen in het zuiden en het oosten van het land in de vitrine. Het is door de toevoeging van alcohol niet bepaald geschikt als anti-katervoedsel. Of je moet voorstander zijn van de ‘kwaad met kwaad bestrijden’-tactiek.

Volledig scherm Het Flügel-roombroodje © Bakker Bart

Oetelbol

Over alcoholsnacks gesproken, de Oetelbol is er ook zo een. Bakker Erik van Leeuwen uit Kerkdriel bedacht 'm twee jaar geleden, een Bossche bol, maar dan ‘verkleed’ in een groen jasje en gevuld met de alcoholische drank Boswandeling. ,,Met carnaval veranderen steden van naam en ik dacht: ‘waarom de Bossche Bol dan niet?”, aldus Van Leeuwen. ,,Den Bosch wordt Oeteldonk, dus de Bossche bol moet een Oetelbol worden.”

Volledig scherm © De Oetelbol, een Bossche bol met alcohol © Facebook, Bakkerij Van Leeuwen

Boerenkoolvlaai

Bakkerij van Doorn introduceerde vorig jaar de boerenkoolvlaai. Deze heeft net als elke andere vlaai een taartbodem en bestaat verder uit boerenkool, aardappelen, bechamelsaus, rookworst en geraspte kaas. ,,We wilden iets maken wat ook nog eens gezond is. Zo’n boerenkoolvlaai legt een betere bodem dan een worstenbroodje of pizza", aldus bakker Mark van Doorn.

Volledig scherm © Bakkerij van Doorn

Frikandelvlaai

We borduren voort op de populaire frikandellen én populaire vlaaien. Wat krijg je als je die twee combineert? Juist: de frikandelvlaai. Aldi kwam er mee in november 2017 en de vlaai bleek zó populair dat ze er daarna met carnaval gewoon weer mee terugkwam. Velen hongerigen visten achter het net: de vlaai was in veel winkels van Aldi in een mum van tijd uitverkocht.

Volledig scherm Aldi heeft de frikandelvlaai in de folder deze week.

Krokodel

De krokodel is een Bredase uitvinding van drie jaar oud en zou je kunnen zien als het beste van twee werelden. Kroket meets frikandel. De snack heeft de krokante korst van een kroket en is namelijk gevuld met een ragout met daarin stukjes vlees van een frikandel. Freek Haverman bedacht het product samen met Guillaume de Beer en Jeroen Balkenende. Alle drie komen ze uit Breda en wonen of werken ze in Amsterdam.

Volledig scherm De krokodel heeft een krokante korst met daarin een ragoutvulling met frikandelstukjes. © Freek Haverman

Bierworstenbroodjes

Een al oude favoriete snack in Brabant is natuurlijk het worstenbroodje. Maar zelfs die is nog geschikter te maken voor carnaval dan hij al is. Namelijk door er bier aan toe te voegen. Wat je dan krijgt: bierworstenbroodjes. Echte Bakker Jan Swaanen uit Hilvarenbeek bedacht ze en ze zijn gewoon nog te bestellen.

Volledig scherm Bierworstenbrood © De Echte Bakker