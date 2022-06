Schrik zit er goed in bij Eindhovense handelaar na overval op Tefaf: ‘Het leek alsof er geschoten werd’

Anel B. trekt troefkaart in hoger beroep: ‘Kan me niets herinneren van moord op Soufian’

DEN BOSCH – De veroordeelde Anel B. heeft maandag de bekende troefkaart van geheugenverlies getrokken in zijn verhoor bij het gerechtshof in Den Bosch. Wat er is gebeurd op de avond van de moord op Bredanaar Soufian Zouagh, kan hij zich niet herinneren, vertelde B. onder ede.

27 juni