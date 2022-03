Schrijnende situaties rond illegale prostitutie: betaalde seks om lachgas te kunnen kopen

Nieuwsover­zicht | Overleden man ligt 1,5 jaar in woning - Benzine­prijs bij veel pompen weer met meerdere centen omlaag

De prijsstijgingen voor boodschappen verschillen per supermarkt, blijkt uit een test. De 69-jarige Oirschottenaar Pol deelde zijn verhaal over een alcoholverslaving. Hij dronk ooit dagelijks 21 glazen pils en daarnaast nog sterke drank. Inmiddels drinkt hij al 35 jaar geen druppel alcohol meer. En in Den Bosch werd het lichaam van een overleden man gevonden. Hij lag al anderhalf jaar in het huis. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

11 maart