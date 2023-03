Schrijfster Annejet van der Zijl vertelt in Sterksel over haar werk

Het schrijversbezoek vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur. Van der Zijl wordt geïnterviewd en vertelt over haar werk, onder andere over de liefdesgeschiedenis Sonny Boy (2004), het campagneboek van Nederland Leest dit najaar.

Dorpshuis Valentijn ligt op de Valentijn 3 in Sterksel. De entree bedraagt 10 euro per persoon. Aanmelden via bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten.