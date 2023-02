Schorre Chef en MC Vals treden 23 keer op met carnaval: ‘Volle bak zuipen, dat gaat even niet’

Infoavond van fractie PRO over zonne- en windener­gie in gemeente Maashorst

MAASHORST - Hoe gaat Maashorst ervoor zorgen dat er in 2030 voldoende groene energie wordt opgewekt via zonneparken en/of windturbines? Die vraag staat centraal in een informatieavond van de fractie PRO die op donderdag 27 februari wordt gehouden in wijkcentrum MuzeRijk in Uden.