Schoorvoetend weer op weg naar de schouwburg: ‘De agenda's van mensen zijn voller’

CUIJK - Het is in het post-coronatijdperk even wennen aan het koopgedrag van het schouwburgpubliek. De kaartverkoop loopt beduidend achter ten opzichte van voor corona. Maar, is de overtuiging van Bart Vaessen, directeur van de schouwburg in Cuijk: ,,Het komt goed. Het komt alleen allemaal wat later op gang.”