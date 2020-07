Schoonspringster Celine van Duijn (27) blijft trainen voor uitgestelde Olympische Spelen: ‘Wilde eigenlijk stoppen’

Festivalzomer online Smèrrig brengt festivalvi­be in augustus naar Den Bosch: ‘Meer dan een achter­grond­mu­ziek­je’

23 juli Mis jij ‘m ook zo, die festivalzomer? Normaal gesproken was het festivalseizoen nu in volle gang, maar door de coronacrisis is dit jaar alles anders. In deze rubriek blikken we wekelijks vooruit op een Brabants festival dat oorspronkelijk het komende weekend zou plaatsvinden. Deze week spreken we met organisator Bing Berendsen van Koninkrijk van Muziek over Smèrrig Zomerweekender.