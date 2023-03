School, ondernemers en inwoners De Rips ijveren voor een groener dorpshart in plaats van grijs

DE RIPS - Het eerste plan behelste het groener maken van het schoolplein in het dorp. Maar er blijkt nog veel meer grijs te vinden in de dorpskern van De Rips waar wel wat kleur welkom is. Dat is nu het grote doel.

Diverse mensen uit het Gemert-Bakelse dorp willen daar hun schouders onder zetten. Ze hebben er het Projectteam Centrumplan De Rips voor opgericht. Daar zitten vertegenwoordigers in van basisschool De Klimboom, het dorpsoverleg, buurtbewoners, de Ripse Ondernemers Vereniging en de gemeente.

Meedenken over plannen

Op een informatiebijeenkomst deze week kregen alle buurtbewoners uit de dorpskern in Partycentrum D’n Eik te horen en zien wat de gedachten zoal zijn. Namens het projectteam vertelden Frans Ploegmakers, Michel Walraven en Paul van der Aa niet alleen over de plannen, maar nodigden de aanwezigen ook uit mee te denken.

aantrekkelijker

In het plan ‘Van grijs naar groen’ wordt aan de hand van diverse schetsen uitgewerkt hoe het schoolplein en het dorpsplein groener en aantrekkelijker te maken zijn. ,,Want we wonen hier in een prachtig bosrijke omgeving, maar in de dorpskern is hier weinig van terug te zien”, aldus Ploegmakers.

Het team is op zoek naar draagvlak. ,,Zowel bij de leerlingen als de dorpsbewoners. Wat de een mooi vindt kan door de ander als lelijk worden ervaren. Daar proberen we een balans in te vinden. Vandaar ook deze bijeenkomst met de buurt. We hebben de leerlingen van de Klimboom ook gevraagd om plannen te maken: als het aan hun ligt, komen er overal trampolines en kabelbanen.”

hergebruiken

Op het dorpsplein moeten verschillende speeltoestellen en klimrekken komen. ,,Uitgangspunt hier is dat we zoveel mogelijk speeltoestellen gaan hergebruiken. Dat is nodig om kosten te besparen en bovendien zijn de toestellen die er nu staan nog in een prima staat”, zegt Ploegmakers.

Buiten lessen geven

Het projectteam wil naast de steun vanuit het dorp ook de medewerking van de gemeente, die alle ideeën toch voor het grootse deel moet financieren, zo is de hoop en verwachting in De Rips. Als alle plannen doorgaan zal op het schoolplein ook een plek worden gecreëerd waar de lessen buiten gegeven kunnen worden.

Verder zal het voetbalveldje verplaatst worden en van kunstgras worden voorzien. Er komt een kiosk en de jeu de boules-baan wordt verlegd naar het grasveldje voor de kerk. Het projectteam heeft er ook voor gekozen om het hertenweitje naast de kerk op te nemen in de schetsen. ,,Want in de toekomst mogen, als het aan de regering ligt, de herten niet meer worden gehouden. Dan kun je dit beter nu meenemen in de plannen.” In plaats van het hertenweitje voorziet het plan in een parkje.

Kiosk als hangplek

De bij de presentatie aanwezige buurtbewoners lieten vooral hun angst doorschemeren dat de kiosk, midden op het plein, een hangplek voor de jeugd zal worden. Ook de afsluiting van een van de toegangswegen tot het plein stuit op nogal wat tegenstand bij de buurt. ,,We zijn bang dat hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan omdat veel kinderen toch met de auto naar school worden gebracht”, klonk de gedeelde zorg van de bewoners. Ploegmakers verzekert dat alle op- en aanmerkingen worden meegenomen in de definitieve plannen: ,,,We hopen in het voorjaar van 2024 alles te hebben gerealiseerd.”