Scholencrisis Geldrop: ook Nuts-directeur kinderopvang stapt op

Dennis Lindelauf heeft zaterdag in een brief aan ouders zijn vertrek als directeur van de Kinderopvang Nut Geldrop aangekondigd. Hij stopt per 1 april. Lindelauf was directeur sinds augustus 2015. Hij werd aangesteld door Ivon de Wilde. De Wilde was het afgelopen jaar verwikkeld in een conflict met de leerkrachten van de drie basisscholen van het Nut in Geldrop. Toen ze zich vorige maand realiseerde dat ze ook bij ouders weinig draagvlak meer had, kondigde ze haar vertrek aan.